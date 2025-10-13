شؤون فلسطينية

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

رام الله - دنيا الوطن
وصل 96 أسيراً محرراً من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية، بأن حافلتين ومركبة إسعاف تابعة للصليب الأحمر الدولي، أقلت المعتقلين المحررين من سجن "عوفر" إلى قصر رام الله الثقافي، حيث كان مئات من ذويهم في انتظارهم.

الصليب الأحمر أبلغ وزارة الصحة أن عددا كبيرا من الأسرى المفرج عنهم من كبار السن ويعانون أوضاعا صحية صعبة، إضافة إلى إصابة عدد منهم بأمراض جلدية بفعل الإهمال الطبي المتعمد بحقهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت بلدة بيتونيا، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، باتجاه الصحفيين والأهالي في محيط سجن عوفر.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قد أعلنت صباح اليوم، تسلمها المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة على دفعتين وعددهم 20، وسلّمتهم إلى سلطات الاحتلال.

وبحسب المرحلة الأولى من الخطة، سيتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، مقابل أن تفرج سلطات الاحتلال عن 250 معتقلا من سجونها من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، 96 من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، و154 من سجن "وكتسيعوت" في النقب، وسيتم نقلهم إلى قطاع غزة قبل أن يتم إبعاد أغلبيتهم إلى جمهورية مصر العربية، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتُقلوا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد منعت أمس الأحد، سفر نحو 100 من أقارب المعتقلين ممن سيطلق سراحهم اليوم الاثنين وسيبعدون إلى خارج فلسطين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط التي أعلنها في التاسع والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي، ويقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.

وبحسب مؤسسات الأسرى، يتجاوز عدد المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، 11 ألف معتقل، يعانون أوضاعا وظروفا كارثية تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الممنهج، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم في الأسر.

فيما بلغ عدد المعتقلين المحكومين بالسجن المؤبد 350، ومن تقدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدا لإصدار أحكام بالسجن المؤبد 40، وعدد الأسيرات 53، بينهن ثلاث من غزة، وطفلتان، والأطفال الأسرى نحو 400 يقبعون في سجني (عوفر، ومجدو)، فيما بلغ عدد المعتقلين الموقوفين -دون محاكمة-، نحو 3380، حتى شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67.806، وإصابة ما يزيد على 170 ألفا آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 مواطنا بينهم 157 طفلا.

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب سجن &quot;عوفر&quot;

لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو: الحرب في غزة انتهت

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

&quot;كتائب القسام&quot; تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية

حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

