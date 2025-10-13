شؤون فلسطينية

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

خليل الحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت القناة الإسرائيلية (12)، اليوم الاثنين، عن معلومات تُنشر لأول مرة حول كواليس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس)، مشيرةً إلى أن الاتفاق جاء عقب اجتماع سري عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية.

ووفقاً للقناة، فقد جمع اللقاء بين عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، والمبعوث الأميركي الخاص ويتكوف، ومستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنير، في إطار مفاوضات مكثفة جرت في الأيام الأخيرة قبل إعلان التوصل إلى التفاهم النهائي.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أعلن في التاسع من الشهر الجاري، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط التي أعلن عنها في التاسع والعشرين من ايلول/ سبتمبر الماضي، ويقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الانسانية، وتبادل الأسرى.

وفي اليوم التالي، صادقت، حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على اتفاق وقف إطلاق النار، والخطوط العريضة لتبادل الاسرى والمحتجزين.

ويوم الجمعة الماضي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة الثانية عشر ظهرا، لتبدأ بعدها مهلة الـ72 ساعة التي حددها الاتفاق، لإتمام عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

