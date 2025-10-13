شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام
محمود عباس - الرئيس الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
وصل، رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، للمشاركة في قمة السلام المقرر عقدها اليوم الاثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتبحث القمة، التي يشارك فيها رؤساء وقادة أكثر من 20 دولة، سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة ترتيبات ما بعد الحرب في القطاع.

ويشارك في أعمال القمة أيضا، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتأتي القمة ضمن الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط في التاسع والعشرين من ايلول/ سبتمبر الماضي.

أخبار ذات صلة

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(صور):وصول 96 أسيراً فلسطينياً محرراً إلى رام الله ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

(القناة 12) تكشف: لقاء بشرم الشيخ جمع خليل الحية بويتكوف وكوشنر مهّد لوقف الحرب

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئيس عباس يصل مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب سجن &quot;عوفر&quot;

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب سجن "عوفر"

لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو: الحرب في غزة انتهت

لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو: الحرب في غزة انتهت

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة على قطاع غزة إلى 67,869 شهيداً

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

&quot;كتائب القسام&quot; تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية

"كتائب القسام" تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية

حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة