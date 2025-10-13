الرئاسة المصرية:عباس ونتنياهو يشاركان في قمة شرم الشيخ لترسيخ اتفاق وقف الحرب

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة المصرية، الإثنين، مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة شرم الشيخ، التي تهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة والتأكيد على التزام الأطراف المعنية به.وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثناء تواجده في إسرائيل، بحضور نتنياهو، تم خلاله الاتفاق على مشاركة الطرفين في القمة.من جانبها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري ووافق على المشاركة، فيما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن ترامب كان من اقترح مشاركة نتنياهو خلال الرحلة المشتركة من مطار بن غوريون إلى الكنيست.وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، يجري حالياً اجتماع عمل بين ترامب ونتنياهو قبيل الكلمة المرتقبة للرئيس الأميركي في الكنيست، في خطوة تأتي ضمن التحضيرات للقمة التي تسعى إلى تعزيز السلام واستقرار وقف إطلاق النار في غزة.