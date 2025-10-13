قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر قبيل إطلاق سراح الأسرى

رام الله - دنيا الوطنتعكف السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 1966، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس"، المقرر تنفيذها اليوم الاثنين، وسط إجراءات أمنية مشددة حول سجونها.وشهد محيط سجن عوفر العسكري غرب رام الله مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمواطنين ووسائل الإعلام، حيث أطلقت القوات الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لإبعاد الصحفيين وأهالي الأسرى، ما أدى إلى حالات اختناق وإصابة شاب برصاصة في القدم، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما وزعت القوات منشورات تحذر عائلات الأسرى من إقامة أي مظاهر استقبال.وفي سياق متصل، أعلن مكتب شؤون الأسرى التابع لحركة "حماس" أن 154 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد أو لفترات طويلة أُفرج عنهم اليوم وسيُرحلون إلى دول أخرى، ضمن اتفاق التبادل الذي شمل أفراداً من حركتي "فتح" و"حماس"، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف المفاوضات غير المباشرة بين وفدي إسرائيل وحركة "حماس" في شرم الشيخ يوم 6 أكتوبر، بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، وأسفرت عن اتفاق المرحلة الأولى من خطة السلام، الذي تضمن إطلاق سراح الرهائن وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي ضمن خط متفق عليه داخل قطاع غزة، كما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 9 أكتوبر.