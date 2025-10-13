لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو: الحرب في غزة انتهت





ومن المقرر أن يُلقي ترامب خطاباً أمام (كنيست) الإسرائيلي، قبل أن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام التي ستشهد توقيع وثيقة رسمية لإنهاء الحرب في غزة، بمشاركة عدد من قادة العالم.



وتأتي زيارة ترامب بعد تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل، الذي شمل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وتنص خطة ترامب للسلام على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مدن قطاع غزة، تحل محلها قوة متعددة الجنسيات تعمل تحت إشراف مركز قيادة أمريكي مقره في إسرائيل، على أن تُدار غزة مؤقتاً من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية تخضع لإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة برئاسة ترامب.



وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها لن تشارك بوفد رسمي في قمة شرم الشيخ، في حين أكدت حركة حماس أنها لن تحضر مراسم التوقيع، لكنها ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بوساطة مصرية وأمريكية.



ويُتوقع أن تشهد قمة شرم الشيخ، التي تُعقد اليوم الاثنين، إعلاناً رسمياً لإنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم، في خطوة تعتبرها واشنطن ومصر وإسرائيل نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.











رام الله - دنيا الوطننقلت القناة الـ(12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قوله "إن الحرب في غزة انتهت"، في تصريح هو الأول من نوعه منذ بدئها في السابع من أكتوبر 2023.وجاء إعلان نتنياهو خلال لقائه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مقر (كنيست) الاحتلال، عقب وصول الأخير إلى تل أبيب في زيارة رسمية، أكد من خلالها أن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد هذه المرة".وقد حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن غوريون بتل أبيب، حيث كان في استقباله كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.