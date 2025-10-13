شؤون فلسطينية

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيستأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وفي منشور لها على منصة إكس، أشارت كالاس إلى أن تحقيق السلام في غزة سيظل عملية معقدة للغاية، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بدوره في دعم استقرار المنطقة.

ومن المقرر أن تبدأ المهمة المدنية الجديدة يوم الأربعاء المقبل، لتعزيز الرقابة على الحركة عبر المعبر الحيوي بين غزة ومصر.

أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب سجن &quot;عوفر&quot;

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب سجن "عوفر"

لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو: الحرب في غزة انتهت

لأول مرة منذ بدء العدوان.. نتنياهو: الحرب في غزة انتهت

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

في إطار الاتفاق.. &quot;القسام&quot; تسلّم جميع الأسرى الأحياء.. 28 جثة بانتظار تحديد مواقعها وتسليمها

في إطار الاتفاق.. "القسام" تسلّم جميع الأسرى الأحياء.. 28 جثة بانتظار تحديد مواقعها وتسليمها

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:&quot;أريد التأكد من أنه مقبول للجميع&quot;

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:"أريد التأكد من أنه مقبول للجميع"

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:&quot;أريد التأكد من أنه مقبول للجميع&quot;

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:"أريد التأكد من أنه مقبول للجميع"

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب سجن &quot;عوفر&quot;

إصابة شاب برصاص الاحتلال قرب سجن "عوفر"

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

&quot;كتائب القسام&quot; تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية

"كتائب القسام" تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية

حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا طالت 14 مواطنا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا طالت 14 مواطنا

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة