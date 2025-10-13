الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مهمة المراقبة في معبر رفح الأربعاء المقبل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد سيستأنف مهمته المدنية لمراقبة معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر.وفي منشور لها على منصة إكس، أشارت كالاس إلى أن تحقيق السلام في غزة سيظل عملية معقدة للغاية، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي للاضطلاع بدوره في دعم استقرار المنطقة.ومن المقرر أن تبدأ المهمة المدنية الجديدة يوم الأربعاء المقبل، لتعزيز الرقابة على الحركة عبر المعبر الحيوي بين غزة ومصر.