في إطار الاتفاق.. "القسام" تسلّم جميع الأسرى الأحياء.. 28 جثة بانتظار تحديد مواقعها وتسليمها

رام الله - دنيا الوطنسلمت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، والبالغ عددهم 20 أسيراً، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع إسرائيل.وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلّمت الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، قبل نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي، بعد أن كانت تسلّمت في وقت سابق من اليوم الدفعة الأولى التي ضمت سبعة أسرى من شمال القطاع.ونشرت حركة (حماس) صباح اليوم قائمة بأسماء العشرين أسيراً الذين تم إطلاق سراحهم، ومعظمهم أُسروا خلال هجوم السابع من أكتوبر من موقع حفل نوفا الموسيقي قرب مستوطنة "ريعيم" في جنوب إسرائيل، بينهم أفيتار دافيد (24 عاماً) وألون أوهل (24 عاماً) وأفيناتان أور (32 عاماً). كما شملت القائمة توأمين هما غالي وزيف بيرمان (28 عاماً)، وشقيقين هما أريئيل كونيو (28 عاماً) ودافيد كونيو (35 عاماً).وضمن المفرج عنهم جنديان إسرائيليان هما متان أنغريست (22 عاماً) ونمرود كوهين (20 عاماً). وبحسب وكالة رويترز، فإن من بين الأسرى الـ48 الذين كانوا محتجزين في غزة أربعة أجانب، أُعلن عن وفاة ثلاثة منهم (تنزاني وتايلنديان)، فيما لا يزال مصير النيبالي بيبين جوشي مجهولاً.في المقابل، أكدت سلطات الاحتلال أن 26 أسيراً أُعلن عن وفاتهم استناداً إلى تقارير الطب الشرعي ومعلومات استخباراتية، بينما يُعتقد أن اثنين لا يزال مصيرهما غير واضح.من جانبها، أفادت (القناة 13) الإسرائيلية، بأنه سيتم إطلاق سراح بعض جثث المختطفين القتلى من غزة ظهر اليوم.وقال مصدر فلسطيني في غزة إن "جثث الأسرى القتلى ستُسلّم إلى الصليب الأحمر في عملية نقل منفصلة بعد ظهر اليوم"، في حين أشارت حركة (حماس) إلى أن استعادة بعض الجثث قد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب دفنها في مواقع غير محددة جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن قوة عمل دولية خاصة ستشارك في تحديد أماكن دفنهم.وبذلك تكون كتائب القسام قد أنهت تسليم جميع الأسرى الأحياء لديها، فيما يتبقى 28 جثة من المقرر تسليمها وفق الجدول الزمني للاتفاق الذي يمتد لخمسة أيام قابلة للتمديد.ويشرف الصليب الأحمر الدولي على العملية باعتبارها عملية متعددة المراحل تشمل تبادل الأسرى بين الجانبين ومراقبة الالتزام بالهدنة الإنسانية المؤقتة.وتأتي هذا التطورات، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن العثور على جميع الجثث قد يتطلب تدخل فرق دولية مختصة نظراً لتعقيد الأوضاع الميدانية في غزة، في حين أكدت فصائل المقاومة أن تأخير التسليم يعود إلى الدمار الواسع الذي سببه القصف الإسرائيلي، وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي يُعتقد أن فيها مقابر مؤقتة.