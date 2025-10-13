مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

رام الله - دنيا الوطنأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات الانتقالية السورية بشأن آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة تمهيدية لتوحيد البنى العسكرية في البلاد.وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، أشار عبدي إلى أن المحادثات بين الطرفين مستمرة في دمشق لتحديد التفاصيل النهائية لعملية الدمج.وكان عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع قد وقعا في 10 مارس الماضي اتفاقاً تضمن دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن المؤسسات الوطنية بحلول نهاية العام، إلا أن اختلاف وجهات النظر بين الطرفين حال دون تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل حتى الآن.وتمثل خطوة الدمج محاولة لتوحيد الجيش السوري ومؤسسات الأمن، وتقليل الانقسامات بين القوى العسكرية المحلية، في سياق جهود الدولة لتعزيز الاستقرار بعد سنوات من الصراع الداخلي.