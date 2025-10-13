ترامب يلوّح بإرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا إذا لم تُنهِ روسيا الحرب قريباً

رام الله - دنيا الوطنحذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا من عواقب استمرار الحرب في أوكرانيا، ملوّحاً بإمكانية تزويد كييف بصواريخ "توماهوك" بعيدة المدى إذا لم تتجه موسكو نحو إنهاء النزاع في وقت قريب.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى إسرائيل، قال ترامب: "قد أقول لهم: إذا لم تنتهِ هذه الحرب، فسأرسل لهم صواريخ توماهوك... إنها سلاح مذهل وهجومي للغاية، وبصراحة، روسيا لا تحتاج لذلك".وأضاف الرئيس الأميركي أنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، لكنه يرى أن من "المناسب طرح الفكرة"، في إشارة إلى أن الخيار العسكري يظل مطروحاً كورقة ضغط على موسكو.وجاءت تصريحاته بعد مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أكد في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن أوكرانيا لن تستخدم صواريخ توماهوك إلا ضد أهداف عسكرية داخل الأراضي الأوكرانية المحتلة، وليس ضد المدنيين في روسيا.وأوضح زيلينسكي أنه تحدث مع ترامب مرتين خلال يومين لمناقشة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة قدرات كييف بعيدة المدى، إلى جانب التنسيق مع فرنسا للحصول على أنظمة دفاع جوي إضافية. وكتب على منصة "إكس": "ناقشنا أيضاً تفاصيل قطاع الطاقة، والرئيس ترامب مطّلع جيداً على التطورات. اتفقنا على استمرار الحوار بين فرقنا".في المقابل، أعرب الكرملين عن "قلقه العميق" إزاء احتمالات إرسال واشنطن صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، معتبراً أن الحرب دخلت "لحظة دراماتيكية من التصعيد" في ظل تزايد انخراط الغرب في الصراع.وتأتي تصريحات ترامب في وقت تكثّف فيه روسيا هجماتها الجوية الليلية على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية باستخدام المسيّرات والصواريخ، مع اقتراب فصل الشتاء، ما يزيد الضغوط على كييف وحلفائها الغربيين لتسريع الدعم العسكري.