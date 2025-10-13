مادورو يهاجم الفائزة بنوبل للسلام ويصفها بـ"الساحرة الشيطانية"

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأحد، زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو بـ"الساحرة الشيطانية"، في أول تعليق له بعد يومين من فوزها بجائزة نوبل للسلام لعام 2025، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.ومنحت لجنة نوبل النرويجية الجائزة لماتشادو، البالغة من العمر 58 عاماً، تقديراً لـ"نضالها السلمي من أجل تحقيق انتقال عادل وديمقراطي في فنزويلا"، التي تعاني منذ سنوات من أزمات سياسية واقتصادية خانقة.وخلال كلمة ألقاها في فعالية رسمية بمناسبة "يوم مقاومة السكان الأصليين"، قال مادورو دون أن يذكر اسم منافسته بشكل مباشر: "تسعون في المئة من الشعب يرفض هذه الساحرة الشيطانية"، متهماً المعارضة بالدعوة إلى "غزو أجنبي" وتقويض سيادة البلاد.ويطلق أنصار مادورو على زعيمة المعارضة لقب "لاسايونا"، وهي شخصية أسطورية في الفلكلور الفنزويلي تُعرف بأنها روح انتقامية شريرة، في إشارة إلى رفضهم لمواقفها المناهضة للحكومة.وفي المقابل، أهدت ماتشادو جائزة نوبل "لشعب فنزويلا المعذب" وللرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي اعتبرته "شريكاً في دعم الحرية"، مشيدة بجهوده في "إنهاء ثماني حروب خلال أشهر قليلة"، معتبرة أن "أفعاله ساهمت في اقتراب فنزويلا من عتبة الحرية".وتدعم ماتشادو التدخلات الدولية للضغط على نظام مادورو، كما أيّدت المناورات العسكرية الأميركية الأخيرة في البحر الكاريبي قرب السواحل الفنزويلية، والتي تراها المعارضة رسالة دعم لمطالب الشعب بالديمقراطية.ويأتي هذا التصعيد اللفظي بين مادورو وماتشادو في وقت تشهد فيه فنزويلا حالة من الانقسام الحاد بين السلطة والمعارضة، وسط تزايد الضغوط الدولية لإجراء انتخابات حرة وإنهاء الأزمة السياسية المستمرة منذ أكثر من عقد.