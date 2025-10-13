ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:"أريد التأكد من أنه مقبول للجميع"

رام الله - دنيا الوطنأبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، تحفظه بشأن إمكانية انضمام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إلى "مجلس السلام" المزمع تشكيله للإشراف على إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، في ظل الجدل المستمر حول دور بلير في حرب العراق.وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال رحلته إلى إسرائيل: "لطالما أحببت توني، لكنني أريد أن أتأكد من أنه خيار مقبول للجميع"، مضيفاً أنه يرغب في معرفة ما إذا كان بلير سيحظى بإجماع الأطراف المشاركة في العملية السياسية.وكانت خطة السلام الخاصة بغزة، التي أعلنها البيت الأبيض الشهر الماضي، قد تضمنت اسم بلير كأحد الأعضاء المقترحين في "مجلس السلام" الدولي المكلف بإدارة شؤون القطاع في المرحلة الانتقالية.وأشار ترامب إلى أن المجلس سيبدأ عمله "بسرعة كبيرة"، لكنه أوضح أنه "غير متأكد بعد من مدى قبول بلير لدى جميع الأطراف".ويعتزم ترامب إلقاء خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي اليوم الإثنين، قبل أن يتوجه إلى مصر للمشاركة في "قمة السلام" المقررة في شرم الشيخ، والتي تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل يومه الرابع.وتواجه فكرة ضم توني بلير إلى المجلس انتقادات واسعة، خصوصاً من شخصيات فلسطينية وأعضاء في حزب العمال البريطاني، الذين يرون أن سجله في حرب العراق ما زال يثير جدلاً واسعاً.وكان بلير قد دعم قرار غزو العراق عام 2003 إلى جانب الولايات المتحدة، استناداً إلى مزاعم بامتلاك بغداد أسلحة دمار شامل، وهي مزاعم ثبت لاحقاً عدم صحتها، مما ترك أثراً سلبياً على سمعته السياسية حتى اليوم.