ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تدرك أن حركة حماس "تعيد تسليح نفسها" لاستعادة النظام في غزة، مشيرا إلى أن واشنطن "منحتهم الموافقة لفترة من الوقت".جاء ذلك رداً على سؤال مراسل حول تقارير عن إعادة تسليح حماس وتأسيس نفسها كقوة شرطة فلسطينية وملاحقة "الخصوم".وأوضح ترامب: "نحن متفهمون، لأنهم يريدون فعلا وقف المشاكل. وكانوا صريحين بشأن ذلك، وقد منحناهم الموافقة لفترة من الوقت".ولفت الرئيس الأمريكي إلى حجم الخسائر البشرية في غزة قائلا: "لقد فقدوا 60 ألف شخص. هذا قدر كبير من الثأر. والذين يعيشون الآن كانوا، في كثير من الحالات، صغارا جدا عندما بدأ كل هذا".وأضاف أن الولايات المتحدة توكل إلى حماس "مراقبة ألا تكون هناك جرائم كبرى أو بعض المشاكل التي تحدث عندما تكون لديك مناطق مثل هذه التي دمرت حرفيا".واختتم ترامب بتفاؤل حذر: "أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. من يعلم على وجه اليقين، لكني أعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام"، في إشارة إلى عملية إعادة الإعمار والاستقرار في غزة.