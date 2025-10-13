دولي

ترامب يصل إلى إسرائيل معلناً: "الحرب في غزة انتهت"

رام الله - دنيا الوطن
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الاثنين، إلى إسرائيل في زيارة رسمية قصيرة، بعد ساعات من إعلانه أن الحرب في قطاع غزة "انتهت"، مؤكداً أن رحلته إلى الشرق الأوسط ستكون "مميزة جداً"، وتمثل بداية مرحلة جديدة من جهود السلام التي يقودها شخصياً.

وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية في مطار بن غوريون بتل أبيب، حيث كان في استقباله كل من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ومن المقرر أن يُلقي ترامب خطاباً أمام الكنيست الإسرائيلي، قبل أن يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام التي ستشهد توقيع وثيقة رسمية لإنهاء الحرب في غزة، بمشاركة عدد من قادة العالم.

وخلال حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب: "الحرب انتهت. هل فهمتم ذلك؟"، مضيفاً بثقة أن اتفاق وقف إطلاق النار سيصمد، وأن جميع الأطراف الرئيسية أبدت التزامها بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه حصل على ضمانات من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، إضافة إلى دعم من أطراف إقليمية رئيسية، مشيراً إلى أنه "لا يعتقد أن أحداً سيخذله في هذه المرحلة التاريخية".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز أن استعادة الرهائن من غزة تشكل "حدثاً تاريخياً"، مضيفاً: "أنجزنا معاً انتصارات هائلة أدهشت العالم، لكن المعركة لم تنتهِ بعد، فما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة."

وتأتي زيارة ترامب بعد تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التبادل، الذي شمل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين مقابل معتقلين فلسطينيين، بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتنص خطة ترامب للسلام على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من مدن قطاع غزة، تحل محلها قوة متعددة الجنسيات تعمل تحت إشراف مركز قيادة أمريكي مقره في إسرائيل، على أن تُدار غزة مؤقتاً من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية تخضع لإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة برئاسة ترامب.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها لن تشارك بوفد رسمي في قمة شرم الشيخ، في حين أكدت حركة حماس أنها لن تحضر مراسم التوقيع، لكنها ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بوساطة مصرية وأمريكية.

ويُتوقع أن تشهد قمة شرم الشيخ، التي تُعقد اليوم الاثنين، إعلاناً رسمياً لإنهاء الحرب وتثبيت وقف إطلاق النار الدائم، في خطوة تعتبرها واشنطن ومصر وإسرائيل نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

