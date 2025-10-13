(صور): لأول مرة.. (حماس) تسمح لأسرى إسرائيليين بالتحدث مع ذويهم قبل إطلاق سراحهم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن حركة حماس، ولأول مرة سمحت لأسرى إسرائيليين بالتحدث مع عائلاتهم هاتفيا قبيل إطلاق سراحهم.وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت): "تلقت عائلات رهائن (أسرى) اتصالات هاتفية مباشرة من حماس قبيل إطلاق سراحهم".وأضافت: "من بين العائلات عيناف والدة ماتان زانغاوكر، التي قالت لابنها الذي (كان) لم يُفرج عنه بعد: "ماتان، ستعود إلى المنزل. جميعكم عائدون. الحرب انتهت. ستعود إلى المنزل".وتعتبر الاتصالات الهاتفية بين أسرى وعائلاتهم خطوة غير مسبوقة في تاريخ صفقات تبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.وبدأت الاثنين عملية تبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل، تنفيذا لاتفاق يتضمن أيضا وقفا لإطلاق النار بدأ سريانه الجمعة الماضي.وفي وقت سابق الاثنين، سلمت "حماس" اللجنة الدولية للصليب الأحمر 7 من أصل 20 أسيرا إسرائيليا أحياء من المقرر إطلاق سراحهم اليوم.ولاحقا سلم الصليب الأحمر إلى الجيش الإسرائيلي الأسرى السبعة، وبينهم ماتان، وفقا للقناة (12) الإسرائيلية.وينقل الأسرى إلى مستوطنة (ريعيم) في محيط قطاع غزة، حيث ينتظرهم أفراد من عائلاتهم، ثم يتم نقلهم الى إسرائيل عبر مروحيات عسكرية، للخضوع لفحص طبي.