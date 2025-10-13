محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

رام الله - دنيا الوطننجا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، الدكتور علي اللحام، من محاولة اغتيال داخل مكتبه، بعد أن ألقى مسلحون قنبلة يدوية عليه أثناء اقتحامهم مبنى الكلية ظهر الأحد، في حادث أثار صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية السورية.وذكرت مصادر مطلعة أن عدة مسلحين يحملون رشاشات وقنابل يدوية اقتحموا حرم الكلية بشكل مفاجئ، متجاوزين حراس الأمن، وتوجهوا مباشرة نحو مكتب العميد، حيث قام أحدهم بإلقاء قنبلة يدوية باتجاهه، إلا أنها لم تنفجر، ما حال دون وقوع إصابات بين العميد وعدد من الموظفين الذين كانوا برفقته.وعقب الحادث، أعلن وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أنه يتابع التحقيقات بشكل مباشر مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وفق القانون. وقال في بيان رسمي: "لن نسمح بالمساس بحرمة الجامعات أو تهديد أمن كوادرها. حماية أعضاء الهيئة التدريسية واجب وطني وأخلاقي، والدولة ملتزمة بتأمين بيئة تعليمية آمنة ومستقرة."وشهدت الكلية حالة من الهلع والفوضى عقب الحادث، بينما تضاربت الروايات حول الدوافع. إذ رجّحت مصادر أن تكون خلافات أكاديمية بين العميد وأحد الطلاب وراء الهجوم، في حين أشارت روايات أخرى إلى أن أحد المهاجمين تربطه صلة قرابة بطالب لم يكن راضياً عن نتائج تقييمه الأكاديمي.من جانبه، أوضح مصدر أمني لموقع "روسيا اليوم" أن عناصر الحراسة حاولوا منع المسلحين من الدخول بأسلحتهم، لكنهم تعرضوا للتهديد وتم تجاوزهم بالقوة، مشيراً إلى أن فرق الأمن بدأت تحقيقاً واسعاً لتحديد هوية الفاعلين والجهة التي تقف خلف الهجوم.وتعد هذه الحادثة من أخطر الاعتداءات التي تطال المؤسسات التعليمية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وسط دعوات من الأوساط الأكاديمية لتشديد الإجراءات الأمنية داخل الجامعات.