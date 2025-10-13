عربي

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه
رام الله - دنيا الوطن
نجا عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، الدكتور علي اللحام، من محاولة اغتيال داخل مكتبه، بعد أن ألقى مسلحون قنبلة يدوية عليه أثناء اقتحامهم مبنى الكلية ظهر الأحد، في حادث أثار صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية السورية.

وذكرت مصادر مطلعة أن عدة مسلحين يحملون رشاشات وقنابل يدوية اقتحموا حرم الكلية بشكل مفاجئ، متجاوزين حراس الأمن، وتوجهوا مباشرة نحو مكتب العميد، حيث قام أحدهم بإلقاء قنبلة يدوية باتجاهه، إلا أنها لم تنفجر، ما حال دون وقوع إصابات بين العميد وعدد من الموظفين الذين كانوا برفقته.

وعقب الحادث، أعلن وزير التعليم العالي، مروان الحلبي، أنه يتابع التحقيقات بشكل مباشر مع الجهات الأمنية المختصة، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وفق القانون. وقال في بيان رسمي: "لن نسمح بالمساس بحرمة الجامعات أو تهديد أمن كوادرها. حماية أعضاء الهيئة التدريسية واجب وطني وأخلاقي، والدولة ملتزمة بتأمين بيئة تعليمية آمنة ومستقرة."

وشهدت الكلية حالة من الهلع والفوضى عقب الحادث، بينما تضاربت الروايات حول الدوافع. إذ رجّحت مصادر أن تكون خلافات أكاديمية بين العميد وأحد الطلاب وراء الهجوم، في حين أشارت روايات أخرى إلى أن أحد المهاجمين تربطه صلة قرابة بطالب لم يكن راضياً عن نتائج تقييمه الأكاديمي.

من جانبه، أوضح مصدر أمني لموقع "روسيا اليوم" أن عناصر الحراسة حاولوا منع المسلحين من الدخول بأسلحتهم، لكنهم تعرضوا للتهديد وتم تجاوزهم بالقوة، مشيراً إلى أن فرق الأمن بدأت تحقيقاً واسعاً لتحديد هوية الفاعلين والجهة التي تقف خلف الهجوم.

وتعد هذه الحادثة من أخطر الاعتداءات التي تطال المؤسسات التعليمية في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وسط دعوات من الأوساط الأكاديمية لتشديد الإجراءات الأمنية داخل الجامعات.

أخبار ذات صلة

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

إعلام مصري يكشف تفاصيل حادث الوفد الدبلوماسي القطري في شرم الشيخ

إعلام مصري يكشف تفاصيل حادث الوفد الدبلوماسي القطري في شرم الشيخ

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

لأول مرة.. الجزائر تكشف رسمياً عن مخطط لقصف مؤتمر إعلان دولة فلسطين

لأول مرة.. الجزائر تكشف رسمياً عن مخطط لقصف مؤتمر إعلان دولة فلسطين

وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ

وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا طالت 14 مواطنا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا طالت 14 مواطنا

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب قادة 21 دولة

الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب قادة 21 دولة

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في عمّان لبحث ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في عمّان لبحث ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج &quot;قسد&quot; في الجيش السوري

مظلوم عبدي يعلن الاتفاق على دمج "قسد" في الجيش السوري

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

تقرير إسرائيلي: السيسي لا يحب نتنياهو ولم يرغب في حضوره قمة شرم الشيخ

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة