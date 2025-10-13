استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

رام الله - دنيا الوطناستشهد مواطن، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة معن شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وكانت مصادر طبية قد أفادت، الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 67,806 شهداء و170,066 مصابًا.وأوضحت المصادر أن 124 شهيدًا، بينهم 117 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و33 مصابًا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم حتى اللحظة.