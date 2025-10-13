شؤون فلسطينية

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
استشهد مواطن، مساء الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة معن شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت مصادر طبية قد أفادت، الأحد، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 67,806 شهداء و170,066 مصابًا.

وأوضحت المصادر أن 124 شهيدًا، بينهم 117 جرى انتشالهم من تحت الأنقاض، و33 مصابًا، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:&quot;أريد التأكد من أنه مقبول للجميع&quot;

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:"أريد التأكد من أنه مقبول للجميع"

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:&quot;أريد التأكد من أنه مقبول للجميع&quot;

ترامب يثير الشكوك حول انضمام بلير إلى إدارة غزة:"أريد التأكد من أنه مقبول للجميع"

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

ترامب: منحنا (حماس) موافقة مؤقتة لاستعادة النظام بغزة من الجرائم والمشاكل

(صور): لأول مرة.. (حماس) تسمح لأسرى إسرائيليين بالتحدث مع ذويهم قبل إطلاق سراحهم

(صور): لأول مرة.. (حماس) تسمح لأسرى إسرائيليين بالتحدث مع ذويهم قبل إطلاق سراحهم

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

&quot;كتائب القسام&quot; تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية

"كتائب القسام" تؤكد التزامها باتفاق تبادل الأسرى وفق الجداول الزمنية

حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

أسعار العملات والمعادن في فلسطين

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق خان يونس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا طالت 14 مواطنا

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا طالت 14 مواطنا

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب قادة 21 دولة

الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب قادة 21 دولة

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في عمّان لبحث ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في عمّان لبحث ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

محاولة اغتيال عميد كلية الآداب بجامعة دمشق بإلقاء قنبلة داخل مكتبه

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

إعلام مصري يكشف تفاصيل حادث الوفد الدبلوماسي القطري في شرم الشيخ

إعلام مصري يكشف تفاصيل حادث الوفد الدبلوماسي القطري في شرم الشيخ

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان