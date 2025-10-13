مصر وإسرائيل تمنحان ترامب أعلى أوسمة التكريم تقديراً لدوره في إنهاء حرب غزة (صور)

قلادة النيل في مصر

الوسام الرئاسي في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأعلنت كل من مصر وإسرائيل، اليوم الاثنين، عن تكريم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنحه أرفع الأوسمة الوطنية، تقديراً لجهوده في دعم عملية السلام ووقف الحرب في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر منح ترامب قلادة النيل، وهي أعلى وسام فخري في مصر، وذلك تقديراً لإسهاماته البارزة في دعم جهود إحلال السلام ونزع فتيل النزاعات في الشرق الأوسط، وآخرها دوره المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن عزمه منح ترامب أرفع وسام مدني في إسرائيل، تقديراً لما وصفه بـ"الدور الحاسم الذي لعبه في تأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والمساهمة في إنهاء الحرب الدائرة في غزة".وأكد هرتسوغ أن "ترامب لم يسهم فقط في إعادة المحتجزين إلى ديارهم، بل كان له دور في تأسيس مرحلة جديدة من التعاون والأمن في الشرق الأوسط".ومن المقرر أن يُمنح الوسام الإسرائيلي رسمياً خلال الأشهر المقبلة، فيما يتسلم ترامب إشعار التكريم خلال زيارته الحالية لإسرائيل، التي تتزامن مع بدء المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، وتشمل عملية تبادل الرهائن والمعتقلين بين إسرائيل وحركة حماس.