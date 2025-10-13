حماس: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين خطوة لتنفيذ اتفاق وقف الحرب وتجسيد لالتزام المقاومة بعهودها

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أن الإفراج عن عشرين أسيرًا إسرائيليًا يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، ويجسد التزام المقاومة الكامل بتعهداتها، مشيدة بدور الوسطاء في ضمان التزام الجانب الإسرائيلي ببنود الاتفاق.وقالت الحركة في بيان رسمي إن تحرير الأسرى الفلسطينيين، وبينهم محكومون بالمؤبد وأحكام عالية، يمثل ثمرة لصمود الشعب الفلسطيني وبطولة مقاومته في غزة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعبّر عن "وفاء المقاومة بعهدها لأسرى شعبها وتجسيد لإرادة التحرير التي لا تنكسر رغم بطش الاحتلال".وأضاف البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "فشل خلال عامين من الحرب في تحرير الأسرى الإسرائيليين بالقوة، واضطر في النهاية إلى الرضوخ لشروط المقاومة"، مؤكدة أن السبيل الوحيد لاستعادة الجنود والمحتجزين الإسرائيليين هو عبر صفقة تبادل حقيقية، وإنهاء الحرب المستمرة على القطاع.كما أوضحت حماس أنها حرصت على حماية حياة الأسرى الإسرائيليين رغم ما وصفته بمحاولات الجيش الإسرائيلي استهدافهم، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لانتهاكات متواصلة تشمل التعذيب وسوء المعاملة والقتل.وشددت الحركة في ختام بيانها على أن قضية الأسرى ستبقى في صدارة أولوياتها الوطنية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني "لن يهدأ له بال حتى تحرير آخر أسير من سجون الاحتلال وإنهاء وجوده على كامل الأرض الفلسطينية ومقدساتها".