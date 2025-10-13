شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في ديراستيا طالت 14 مواطنا

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة في بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، طالت عدداً من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: رافع عواد ونجله رفيق، وجميل كومش ونجله أحمد، وسامر عبد الرحمن سلمان ونجليه عبد الرحمن وعلي، والشقيقين منجد ومجدي مثقال القاضي، ومحمود عبد القادر عقل ونجله حمزة، وكريم سعد مخالفة، ومحمود عودة الخطيب ونجله رامي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ما زالت تغلق مدخل البلدة الرئيسي بالبوابات الحديدية منذ مساء أمس، ما يعيق حركة المواطنين ويُحكم الحصار على البلدة.

