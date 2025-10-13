شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يتسلم أول دفعة من المحتجزين ضمن صفقة التبادل

رام الله - دنيا الوطن
بدأت صباح الاثنين عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، في أولى مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمها سبعة رهائن إسرائيليين من شمال قطاع غزة، جرى نقلهم لاحقاً إلى سلطات الاحتلال، فيما سيتم خلال الساعات المقبلة تسليم باقي المحتجزين الأحياء. وذكرت مصادر إسرائيلية أن المفرج عنهم بحالة صحية جيدة.

بالتزامن، بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ الجزء المقابل من الاتفاق، حيث أفاد مسؤول مشارك في العملية لوكالة "رويترز" أن نحو 1966 أسيراً فلسطينياً تم نقلهم صباح اليوم من السجون الإسرائيلية إلى مواقع استعداداً لإطلاق سراحهم. وتشمل القائمة 1716 معتقلاً من سكان قطاع غزة سيتم تسليمهم في مجمع ناصر الطبي، و250 أسيراً محكوماً بالمؤبد سيُنقلون إلى الضفة الغربية والقدس وبعض الدول.

ويأتي تنفيذ الصفقة بعد نشر حركة "حماس" قائمة تضم 20 محتجز من الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم، مقابل أكثر من 1900 أسير فلسطيني، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن عملية الإفراج عن المحتجزين ستجري على ثلاث مراحل وفي نقاط محددة داخل القطاع، بتنسيق بين حماس والصليب الأحمر. وستتولى قافلة من ثماني إلى عشر مركبات تابعة للجنة الدولية مهمة نقل المحتجزين إلى قاعدة "ريعيم"، حيث يخضعون لفحوص طبية وتحقق من الهوية قبل نقلهم إلى المستشفيات.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن الحكومة صادقت على تعديلات في قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم، شملت استبدال بعض الأسماء لأسباب أمنية وإجرائية.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استعادة المحتجزين تمثل "حدثاً تاريخياً يمزج بين الحزن والفرح"، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لإعادة من تبقى من المحتجزين.

أما على الجانب الفلسطيني، فأعلن مكتب إعلام الأسرى أن نحو 154 أسيراً جرى الإفراج عنهم حتى الآن، موضحاً أن بعضهم سيُنقل إلى دول أخرى بموجب الاتفاق.

وفي المقابل، أوضح مسؤولون أميركيون أن واشنطن ستنشر 200 عسكري في إسرائيل ضمن قوة تنسيق مدني عسكري بإشراف القيادة المركزية، للمساعدة في مراقبة تنفيذ الاتفاق وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويعد هذا الاتفاق محطة مفصلية في مسار الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر 2023، وأودت بحياة أكثر من 67 ألف فلسطيني وفق بيانات وزارة الصحة في غزة، وأكثر من 1200 إسرائيلي بحسب الحصيلة الرسمية في تل أبيب.

