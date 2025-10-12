دول الاتحاد الأوروبي تطبق نظام جديد لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية

رام الله - دنيا الوطندخلت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، مرحلة تطبيق نظام رقمي جديد لمراقبة الدخول والخروج عبر الحدود، يهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين من خارج التكتل إلكترونيًا، في خطوة هي الأولى من نوعها لتعزيز أمن الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.ويُطبق النظام تدريجيًا على مدى ستة أشهر، ويعتمد على مسح جوازات السفر ضوئيًا، وأخذ بصمات الأصابع، وصور الوجه، ليحل تدريجيًا محل ختم الجواز التقليدي، على أن يُستكمل التطبيق بالكامل بحلول 10 أبريل 2026.يشمل النظام منطقة "شنغن"، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، بينما تُعفى أيرلندا وقبرص من الإجراءات الجديدة.وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر: "نظام الدخول والخروج يشكل العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء"، موضحًا أنه سيُستخدم لرصد المقيمين بصورة غير قانونية، ومنع تزوير الهوية، وتعزيز الرقابة الأمنية على الحدود.وفي معبر باياكوفو الحدودي بين صربيا وكرواتيا، شهدت طوابير من مئات المسافرين، معظمهم من المواطنين الصرب، امتدت لنحو 20 دقيقة قبل الوصول إلى أكشاك الفحص البيومتري.أما بالنسبة للمسافرين البريطانيين، فتُطبق الإجراءات البيومترية في نقاط المغادرة داخل المملكة المتحدة، مثل ميناء دوفر، ومحطة يوروتانيل في فولكستون، ومحطة يوروستار في سانت بانكراس بلندن.وأكد وزير أمن الحدود البريطاني، أليكس نوريس، أن "للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هدفًا مشتركًا يتمثل في تأمين الحدود، وستساهم هذه الإجراءات الحديثة في حماية المواطنين ومنع الهجرة غير الشرعية".