بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة
رام الله - دنيا الوطن
 أعرب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، عن أمله في أن يشكّل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بداية لمسيرة تقود نحو سلام عادل ودائم يحترم تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف البابا، في كلمته عقب الصلاة اليوم الأحد، أن هذا الاتفاق يُعدّ بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل على تحقيق سلام عادل ودائم، يحترم التطلعات المشروعة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء، بعد حربٍ خلّفت الموت والدمار في كل مكان.

