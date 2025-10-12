نتنياهو: حققنا انتصارات هائلة.. لكن المعركة لم تنته بعد

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، أن إسرائيل حققت ما وصفه بـ"انتصارات هائلة" خلال حربها ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، لكنه شدد على أن "المعركة لم تنته بعد"، في تصريحات تأتي عشية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بين الجانبين.وقال نتنياهو، في خطاب متلفز وجهه للإسرائيليين: "لقد أنجزنا معاً انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. في كل جبهة قاتلنا فيها أحرزنا نصراً، لكن المعركة لم تنته بعد"، مضيفاً أن "أمامنا تحديات أمنية كبيرة، فبعض أعدائنا يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم لضربنا من جديد، وسنتولى أمرهم".وأعرب نتنياهو عن أمله في أن تكون عودة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة "فرصة لتوحيد الإسرائيليين المنقسمين حول إدارة الحرب"، مؤكداً أن الحكومة والجيش "يعملان على ضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل".وفي السياق ذاته، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إن "إسرائيل ألحقت الهزيمة بحركة حماس بفضل الضغط العسكري المكثف خلال العامين الماضيين، إلى جانب الجهود الدبلوماسية الدولية".وأوضح زامير في كلمة متلفزة: "الضغط العسكري الذي مارسناه منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، بالتوازي مع الخطوات الدبلوماسية، أسفر عن تحقيق انتصار واضح على حماس"، مشيراً إلى أن الجيش سيواصل العمل "لضمان ألا يشكل قطاع غزة تهديداً مستقبلياً لإسرائيل أو لمواطنيها".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار، بعد أربعة أيام من المفاوضات غير المباشرة في مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة مصر وقطر وتركيا وبرعاية أميركية مباشرة.وبموجب الاتفاق، ستقوم حركة حماس، ظهر الاثنين، بإطلاق سراح 47 أسيراً إسرائيلياً بينهم أحياء ومتوفون، في حين ستفرج إسرائيل عن 250 أسيراً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى نحو 1700 معتقل من قطاع غزة تم احتجازهم بعد هجوم أكتوبر 2023.ويعد الاتفاق أول خطوة عملية ضمن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا الفلسطينيين، وتسببت في دمار واسع بالقطاع.