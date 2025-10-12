شؤون فلسطينية

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة على ثقة كاملة بإتمام تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وفي مقابلة مع شبكة "CBS" الأمريكية مساء الأحد، أوضح عبد العاطي أن بلاده "واثقة من التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الخطة"، التي تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين وبدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضاف أن المؤشرات الأولية "توحي بتفاؤل حذر"، مشدداً على أن مصر تتابع عن كثب مع جميع الأطراف الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، لضمان التطبيق الكامل للاتفاق.

وأشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تدعم مقترح نشر قوة دولية في قطاع غزة لتأمين تنفيذ مراحل الاتفاق، مبيناً أن "عدداً من الدول أبدى استعداداً للمشاركة في هذه القوة"، وأن مصر تعمل حالياً على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي لتحديد مهامها على الأرض وآليات انتشارها.

ويأتي ذلك بعد أن توصلت إسرائيل وحماس، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بوساطة مصرية – قطرية – تركية، وبرعاية مباشرة من واشنطن، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار في غزة.

ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، غداً الاثنين، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة نحو 20 زعيماً من دول عربية وأوروبية وآسيوية، لبحث الخطوات التنفيذية للاتفاق وآفاق السلام الدائم في المنطقة.

أخبار ذات صلة

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب قادة 21 دولة

الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب قادة 21 دولة

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في عمّان لبحث ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في عمّان لبحث ترتيبات اليوم التالي للحرب في غزة

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

البرش: نستعد لاستقبال أكثر من 1900 أسيراً محرراً اليوم وتقديم الرعاية اللازمة لهم

البرش: نستعد لاستقبال أكثر من 1900 أسيراً محرراً اليوم وتقديم الرعاية اللازمة لهم

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

بابا الفاتيكان: وقف حرب غزة بداية لمسيرة السلام في الأرض المقدسة

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

&quot;الصحة&quot; بغزة: الوضع الصحي بالقطاع يتطلب استجابة طارئة وإمدادات طبية عاجلة

"الصحة" بغزة: الوضع الصحي بالقطاع يتطلب استجابة طارئة وإمدادات طبية عاجلة

بالأسماء: الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 معتقلا بينهم صحفيان

بالأسماء: الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 معتقلا بينهم صحفيان

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

المنظمات الأهلية بغزة: أعداد الشاحنات التي ستدخل القطاع ونوعية المساعدات غير معروفة حتى الآن

المنظمات الأهلية بغزة: أعداد الشاحنات التي ستدخل القطاع ونوعية المساعدات غير معروفة حتى الآن

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

إعلام مصري يكشف تفاصيل حادث الوفد الدبلوماسي القطري في شرم الشيخ

إعلام مصري يكشف تفاصيل حادث الوفد الدبلوماسي القطري في شرم الشيخ

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ

وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ