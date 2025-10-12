مصر: نعمل للحصول على تفويض أممي لنشر قوة دولية في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن القاهرة على ثقة كاملة بإتمام تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل، في إطار الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.وفي مقابلة مع شبكة "CBS" الأمريكية مساء الأحد، أوضح عبد العاطي أن بلاده "واثقة من التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الخطة"، التي تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين بين الجانبين وبدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأضاف أن المؤشرات الأولية "توحي بتفاؤل حذر"، مشدداً على أن مصر تتابع عن كثب مع جميع الأطراف الفلسطينية، بما في ذلك حركة حماس، لضمان التطبيق الكامل للاتفاق.وأشار الوزير المصري إلى أن القاهرة تدعم مقترح نشر قوة دولية في قطاع غزة لتأمين تنفيذ مراحل الاتفاق، مبيناً أن "عدداً من الدول أبدى استعداداً للمشاركة في هذه القوة"، وأن مصر تعمل حالياً على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للحصول على تفويض رسمي لتحديد مهامها على الأرض وآليات انتشارها.ويأتي ذلك بعد أن توصلت إسرائيل وحماس، الأربعاء الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بوساطة مصرية – قطرية – تركية، وبرعاية مباشرة من واشنطن، تمهيداً لإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار في غزة.ومن المقرر أن تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، غداً الاثنين، قمة دولية برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمشاركة نحو 20 زعيماً من دول عربية وأوروبية وآسيوية، لبحث الخطوات التنفيذية للاتفاق وآفاق السلام الدائم في المنطقة.