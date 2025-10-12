الرئيس عباس يشارك في قمة شرم الشيخ للسلام إلى جانب قادة 21 دولة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة المصرية، الأحد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشارك غداً في قمة شرم الشيخ للسلام، إلى جانب قادة ومسؤولين من 21 دولة، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية، فإن القمة ستُعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ترامب، بمشاركة عدد من القادة العرب والأجانب، بينهم ملك الأردن وأمير قطر وأمير الكويت وملك البحرين، إضافة إلى رؤساء تركيا وفلسطين وإندونيسيا وأذربيجان وفرنسا وقبرص، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا واليونان وأرمينيا والمجر وباكستان وكندا والنرويج والعراق.كما سيحضر القمة نائب رئيس دولة الإمارات، ووزير خارجية سلطنة عمان، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية ورئيس المجلس الأوروبي، وممثلين عن الهند واليابان.وأكد البيان أن هذا الحضور الرفيع المستوى يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالأوضاع في غزة، والرغبة في توحيد المواقف لإرساء التهدئة واستئناف مسار السلام الشامل والعادل.وتأتي القمة بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس المستمرة منذ عامين، على أن تبدأ المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق غداً الاثنين، وتشمل تبادل الأسرى والمحتجزين وبدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى دعوة رسمية من القاهرة للمشاركة في القمة على رأس وفد فلسطيني رفيع، بعد تكهنات حول حضوره في الأيام الماضية.في المقابل، أعلنت حركة حماس أنها لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق في مصر، حيث قال القيادي في المكتب السياسي للحركة حسام بدران من الدوحة لوكالة "فرانس برس" إن "حماس لن تكون ضمن المشاركين في عملية التوقيع، التي ستقتصر على الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين".أما من الجانب الإسرائيلي، فأكدت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن توفد أي ممثل رسمي لحضور القمة، مكتفية بمتابعة نتائجها عبر القنوات الدبلوماسية.وتُعد قمة شرم الشيخ محطة مفصلية في جهود إرساء السلام في غزة، إذ من المنتظر أن تشهد بلورة آليات تنفيذ اتفاق الهدنة وإطلاق مسار سياسي جديد تحت رعاية مصرية – أميركية، وبمشاركة دولية واسعة تهدف إلى إعادة الاستقرار إلى المنطقة.