شؤون فلسطينية

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر

دخول شاحنات الوقود والغاز إلى غزة لأول مرة منذ 8 أشهر
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت مساء الأحد أولى شاحنات المساعدات المحمّلة بالغاز والوقود بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 8 أشهر.

وأكد شهود عيان دخول عدد محدود من الشاحنات المحمّلة بالوقود والغاز، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

عامان من المنع الكامل
وعلى مدار سنتين من الإبادة المدمّرة، فرضت إسرائيل قيوداً صارمة على إدخال الوقود والغاز إلى غزة، باستثناء كميات محدودة وصلت خلال هدنة يناير الماضي، وبعض الإمدادات الطارئة التي خُصصت للمستشفيات والمؤسسات الدولية لضمان استمرار الخدمات الأساسية.

وخلال الشهرين الأخيرين، سمحت إسرائيل بدخول ما معدله 60 إلى 70 شاحنة مساعدات يومياً عبر المعابر، لكنها كانت تقتصر على المواد الغذائية والطبية، دون السماح بدخول الوقود أو الغاز، ما فاقم أزمة الطاقة وأدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية المدنية داخل القطاع.

400 شاحنة مساعدات في الطريق
وأعلن التلفزيون الفلسطيني مساء الأحد بدء دخول 400 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، في حين يجري التنسيق لفتح معبر رفح الحدودي مع مصر جزئياً يوم الثلاثاء المقبل، لتسهيل عبور الجرحى والمرضى والعالقين وحاملي الجنسيات المزدوجة.

وأفادت مصادر صحفية أن هذه هي المرة الأولى منذ مارس الماضي التي تُستخدم فيها بوابة العوجة لنقل المساعدات، نظراً لكثافة الشحنات المقررة للقطاع. وأضافت أن 90 شاحنة دخلت خلال الساعة الأولى من صباح الأحد من الجانب المصري عبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم والعوجة، تمهيداً لإدخالها إلى غزة.

استعدادات لمرحلة ما بعد الحرب
ويجري حالياً تنسيق مكثف بين الأطراف المعنية – مصر، والولايات المتحدة، وقطر، والأمم المتحدة – لتأمين تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ترامب، التي تتضمن وقف إطلاق النار، وانسحاباً تدريجياً للقوات الإسرائيلية، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، وبدء عملية إعادة الإعمار، على أن يليها لاحقاً تشكيل هيئة انتقالية لإدارة القطاع.

أوضاع إنسانية كارثية
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قد وصف، عشية تنفيذ وقف إطلاق النار، الأوضاع في شمال غزة بأنها "كارثية"، مؤكداً أن المجاعة أعلنت رسمياً في بعض المناطق قبل نحو شهرين، حيث بقيت آلاف العائلات محرومة من المساعدات الغذائية لأسابيع متواصلة.

ويأتي هذا التطور الإنساني بعد حرب استمرت سنتين، أودت بحياة ما يقرب من 70 ألف فلسطيني، وتسببت بتدمير واسع للبنية التحتية في القطاع، ما جعل دخول الوقود والغاز خطوة رمزية لكنها حاسمة في طريق استعادة الحياة الطبيعية تدريجياً في غزة.

