المكسيك: مصرع 42 شخصا وفقدان 27 جراء الفيضانات

رام الله - دنيا الوطنلقي 42 شخصا حتفه وفُقد أثر 27 آخرين، جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في المكسيك.وأعلنت الهيئة الوطنية للحماية المدنية في المكسيك، السبت، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت ولايات فيراكروز وبويبلا وهيدالغو وكويريتارو وسان لويس بوتوسي، تسببت في حدوث فيضانات.وأفادت أن التقارير الأولية تشير إلى وفاة 42 شخصا جراء الفيضانات، وأن جهود البحث والإنقاذ جارية للعثور على 27 مفقودا.وفي سياق متصل، عقدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اجتماعا افتراضيا مع حكام الولايات الخمس الأكثر تضررا من الفيضانات.وعقب الاجتماع، قالت شينباوم: "فرق الحكومة المكسيكية والسلطات موجودة على الأرض لفتح الطرق وتقديم المساعدة للسكان".ووفقا لوسائل إعلام مكسيكية، لا يزال آلاف الأشخاص في الولايات الخمس المتضررة من أسوأ فيضانات في السنوات الأخيرة بدون كهرباء.وهناك مخاوف من تفاقم الفيضانات والانهيارات الأرضية على المنحدرات الجبلية.ويتواصل هطول الأمطار الغزيرة في المناطق التي غمرت المياه طرقها السريعة وشوارعها ومنازلها.