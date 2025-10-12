البرش: نستعد لاستقبال أكثر من 1900 أسيراً محرراً اليوم وتقديم الرعاية اللازمة لهم

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة في غزة، إن الوزارة تستعد لاستقبال نحو 1900 معتقل فلسطيني يفرج عنهم الاحتلال اليوم الأحد ضمن صفقة تبادل الأسرى.وأوضح أن مستشفى ناصر الطبي جُهّز لاستقبال الأسرى فور وصولهم، حيث تُجري الطواقم الطبية لهم فحوصات شاملة لتقييم أوضاعهم الصحية.وأضاف أن الوزارة تستعد أيضاً لاستقبال جثامين عدد من الشهداء، معرباً عن أمله بأن تكون من بينهم جثامين الكوادر الصحية.وطالب البرش بضمّ الدكتور حسام أبو صفية والدكتور مروان الهمص إلى قائمة المفرج عنهم، مؤكداً أنهما قدّما لوطنهما الكثير.وأشار إلى أن العديد من الأسرى يعانون من أمراض جلدية مثل الجرب نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وأن الوزارة ستوفر لهم العلاج اللازم رغم نقص الإمكانيات والأدوية.وبيّن أن الوزارة تسعى، بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إلى إعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية داخل القطاع.وأكد أن الطواقم الصحية تواصل تقييم الأوضاع العامة وحصر حجم الأضرار في المستشفيات والمراكز الطبية، مشيراً إلى وجود نحو 17 ألف مريض بحاجة ماسة إلى السفر العاجل للعلاج خارج غزة بسبب النقص الحاد في الأدوية وتعطل عدد كبير من المرافق الصحية.