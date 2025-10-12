ماكرون يزور مصر الإثنين لبحث المراحل المقبلة من اتفاق إنهاء حرب غزة

رام الله - دنيا الوطنيتوجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين إلى مصر ليعبر عن "دعمه لتنفيذ الاتفاق الذي عرضه دونالد ترامب بهدف وضع حد للحرب في غزة"؛ وفق ما أعلن الإليزيه السبت.وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون سيبحث خلال الزيارة "مع شركائه المراحل المقبلة لتنفيذ خطة السلام"، من دون أن توضح ما إذا كان سيلتقي نظيره الأميركي الذي سيتوجه بدوره إلى مصر.وأضافت أن هذه الزيارة لشرم الشيخ "تندرج في إطار مواصلة المبادرة الفرنسية السعودية وما تم القيام به في نيويورك في أيلول/سبتمبر الفائت لتطبيق خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الأوسط، تقوم على حل الدولتين".ويرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب قمة دولية في مدينة شرم الشيخ المصرية تمهيدا لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، الذي تم توقيعه بوساطة مصرية قطرية أميركية.وفي اتصال هاتفي، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات "قمة شرم الشيخ التي ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب"، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية في بيان السبت.