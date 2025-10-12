شؤون فلسطينية

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 170 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن، مشيرةً إلى أن شاحناتها غير معنية بهذه الدفعات من المساعدات.

وأوضحت الوكالة أنها تشكل جزءاً رئيسياً في عملية توزيع المساعدات داخل القطاع، مؤكدةً أن المنظمات الأممية الأخرى غير قادرة على تنظيم العملية بشكل فعّال.

وأضافت أن (أونروا) هي المنظمة الوحيدة التي تمتلك مخازن داخل غزة وتستطيع توزيع المساعدات بطريقة منظمة وشفافة.

وأكدت أن الوكالة تُعد الجهة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات في مدينة غزة بفعالية.

وأشارت إلى أن لديها آلاف العاملين ومئات نقاط التوزيع، مع إمكانية إعادة تجهيز المراكز المدمرة خلال ساعات داخل مدينة غزة.

أخبار ذات صلة

البرش: نستعد لاستقبال أكثر من 1900 أسيراً محرراً اليوم وتقديم الرعاية اللازمة لهم

البرش: نستعد لاستقبال أكثر من 1900 أسيراً محرراً اليوم وتقديم الرعاية اللازمة لهم

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

&quot;الصحة&quot; بغزة: الوضع الصحي بالقطاع يتطلب استجابة طارئة وإمدادات طبية عاجلة

"الصحة" بغزة: الوضع الصحي بالقطاع يتطلب استجابة طارئة وإمدادات طبية عاجلة

بالأسماء: الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 معتقلا بينهم صحفيان

بالأسماء: الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 معتقلا بينهم صحفيان

&quot;التعليم&quot; تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة 2006 بغزة

"التعليم" تعلن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة لطلبة 2006 بغزة

إذاعة جيش الاحتلال: مراكز التوزيع الأميركية في غزة انتهت دون إعلان رسمي

إذاعة جيش الاحتلال: مراكز التوزيع الأميركية في غزة انتهت دون إعلان رسمي

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة الرام قرب القدس

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في الأردن لبحث مرحلة مابعد الحرب في غزة

حسين الشيخ يلتقي توني بلير في الأردن لبحث مرحلة مابعد الحرب في غزة

قيادي في حماس: تسليم السلاح خارج النقاش

قيادي في حماس: تسليم السلاح خارج النقاش

حماس:لن نشارك في مراسم توقيع اتفاق غزة بمصر..والحديث عن إخراج القادة من القطاع &quot;عبث&quot;

حماس:لن نشارك في مراسم توقيع اتفاق غزة بمصر..والحديث عن إخراج القادة من القطاع "عبث"

تركيا تبحث إرسال قوة عسكرية إلى غزة ضمن متابعة وقف إطلاق النار

تركيا تبحث إرسال قوة عسكرية إلى غزة ضمن متابعة وقف إطلاق النار

الاحتلال يعتقل طفلا بعد الاعتداء عليه بالضرب غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل طفلا بعد الاعتداء عليه بالضرب غرب بيت لحم

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

السيسي يدعو لمنح اتفاق غزة شرعية دولية عبر مجلس الأمن

السيسي يدعو لمنح اتفاق غزة شرعية دولية عبر مجلس الأمن

مصر:اكتشاف قلعة عسكرية عمرها 3000 عام قرب غزة (صور)

مصر:اكتشاف قلعة عسكرية عمرها 3000 عام قرب غزة (صور)