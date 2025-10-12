(أونروا) : نحو 170 شاحنة دخلت غزة وشاحناتنا غير معنية إلى حد الآن

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن نحو 170 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة حتى الآن، مشيرةً إلى أن شاحناتها غير معنية بهذه الدفعات من المساعدات.وأوضحت الوكالة أنها تشكل جزءاً رئيسياً في عملية توزيع المساعدات داخل القطاع، مؤكدةً أن المنظمات الأممية الأخرى غير قادرة على تنظيم العملية بشكل فعّال.وأضافت أن (أونروا) هي المنظمة الوحيدة التي تمتلك مخازن داخل غزة وتستطيع توزيع المساعدات بطريقة منظمة وشفافة.وأكدت أن الوكالة تُعد الجهة الوحيدة القادرة على توزيع المساعدات في مدينة غزة بفعالية.وأشارت إلى أن لديها آلاف العاملين ومئات نقاط التوزيع، مع إمكانية إعادة تجهيز المراكز المدمرة خلال ساعات داخل مدينة غزة.