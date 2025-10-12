قطر تنعي دبلوماسييها وتنسق مع مصر لنقل الجثامين إلى الدوحة

رام الله - دنيا الوطننعت سفارة دولة قطر في القاهرة، الأحد، دبلوماسييها الثلاثة الذين توفوا في حادث بمصر، كما أعلنت التنسيق مع السلطات المصرية لمتابعة أوضاع المصابين.وأعربت السفارة في بيان "عن بالغ حزنها وأساها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري إثر حادث مروري أليم في مدينة شرم الشيخ، أثناء أدائهم مهام عملهم".وأضافت أن الدبلوماسيين ضحايا الحادث هم: "سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر"، كما أشارت إلى إصابة كل من "عبد الله عيسى الكواري، ومحمد عبد العزيز البوعينين".وأكدت السفارة "أنها باشرت على الفور متابعة الحادث مع السلطات المصرية المعنية، وأنه سيتم نقل المتوفين والمصابين إلى الدوحة على متن طائرة قطرية اليوم (الأحد)، حيث يتلقى المصابان حاليا العناية الطبية اللازمة في مستشفى شرم الشيخ الدولي".وقدمت السفارة تعازيها لذوي المتوفين، ووجهت شكرها للسلطات المصرية على "تعاونها وحرصها واهتمامها بمتابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة".وقد أفادت السفارة، ليلة الأحد، بمصرع ثلاثة من الدبلوماسيين القطريين في حادث سير بمدينة شرم الشيخ المصرية.