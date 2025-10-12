"الصحة" بغزة: الوضع الصحي بالقطاع يتطلب استجابة طارئة وإمدادات طبية عاجلة

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في غزة أن الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع تتطلب استجابة طارئة لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية.وأوضحت أن آلاف المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مؤهلة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.وبيّنت أن توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يفاقم الوضع الصحي ويعوق إجراء التدخلات الجراحية المعقدة.وشددت الوزارة على أن تعزيز ما تبقى من مستشفيات عاملة في القطاع يشكل أولوية قصوى ولا يحتمل انتظار مزيد من الوقت.