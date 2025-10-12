إعلام مصري يكشف تفاصيل حادث الوفد الدبلوماسي القطري في شرم الشيخ

كشفت قناة (القاهرة الإخبارية) تفاصيل جديدة عن حادث السير المأساوي الذي أسفر عن مصرع 3 دبلوماسيين من وفد قطر الدبلوماسي المتجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في القمة المتعلقة بغزة.وأوضحت القناة، أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة أثناء سير المركبة، مشيرة إلى أن السيارة كانت تقل 5 قطريين وسائقا مصريا.وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع الدبلوماسيين القطريين: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وكانوا يعملون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية، فيما أصيب الآخرون بجروح، وهم يتلقون العلاج في المستشفى.وقد وقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومترا، حيث انقلبت السيارة الرسمية التي كانت تقل الوفد، كما فتحت جهات التحقيق تحقيقا في الحادث.وكان الوفد يرافق رئيس الوزراء القطري في مهمة دبلوماسية عاجلة، في إطار "قمة شرم الشيخ للسلام"، والتي ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، للتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.