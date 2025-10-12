بالأسماء: الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 معتقلا بينهم صحفيان





وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين (جديدة وتجديد):



1. أحمد بسام احمد حماده- نابلس(6 أشهر)



2. أحمد عماد امين خديجة-طولكرم (4 أشهر)



3. أحمد رضوان محمد ابو رزق- بلاطة (6 أشهر)



4. أحمد رسمي سميح خفش-عقابا (5 أشهر ونصف)



5. المنجد محمد عبد الله رضواني-طولكرم (6 أشهر)



6. بدر مصطفى عطا الهيموني-الخليل-(4 أشهر)



7. براء فايز احمد شريم-قلقيلية- (4 أشهر)



8. جهاد محمد زكي منصور-البيره- (4 أشهر)



9. ضرار احمد ابراهيم عمر-الخليل- (6 أشهر)



10. هناء هيثم اسماعيل حماد-مخيم العروب- (4 أشهر)



11. خضر طارق زياد سليماني-جنين (شهران)



12. حسام الدين عدنان اشتيه-تل- (5 أشهر ونصف)



13. ياسر ابراهيم محمد ابو شرار-اريحا- (شهران)



14. ليث سليمان حسين قصراوي-قباطية (6 أشهر)



15. محمد انور فتحي منى-زواتا (5 أشهر ونصف)



16. مصطفى احمد مصطفى ابو دية- طولكرم (6 أشهر)



17. محمد حسن ناجي دراغمة-طوباس ( 3 أشهر ونصف)



18. محمود جبرين شحادة مخامرة-يطا ( 6 أشهر)



19. مروان محمد عبد الرحمن عرباس-قلقيلية (5 أشهر ونصف)



20. نعمان اسماعيل نعمان شنران-يطا (6 أشهر)



21. سامر امين سعيد خويره-نابلس (3 أشهر)



22. سعد الدين حسن عيسى خولي-طولكرم (5 أشهر)



23. عيسى ناصر عيسى شوكة-بيت لحم (4 أشهر ونصف)



24. علاء الدين خالد سعيد طه-قلقيلية (3 أشهر ونصف)



25. عمران علي دخل الله الحجاحجه-تقوع (4 أشهر)



26. فوزي عامر محمد ابو سرحان-عبيديه (5 أشهر)



27. صالح محمد سعيد طنطاوي-نابلس (5 أشهر ونصف)



28. صامد نبيل عبد العزيز عبده-كفر نعمة (6 أشهر)



29. ربيع زيد محمد سرحان-مخيم الفارعه (6 أشهر)



30. رياض فارس رياض ابو حسن-نابلس (3 أشهر ونصف)



31. تيمور محمد حسيب برغوثي-كوبر (6 أشهر)



32. باسل زيد باسم شبانه-الخليل (4 أشهر)



33. جعفر انور نمر مبروك-ذنابه (6 أشهر)



34. هيثم فتحي عوض ابو نعيم-المغير(6 أشهر)



35. مجاهد هيثم عبد الرحيم قواسمه-الخليل(4 أشهر)



36. محمد اسامة محمد داود-بلاطه (4 أشهر)



37. محمد نصري عباس ابو عليا-المغير (4 أشهر)



38. محمود جمال محمود فرح-ميثلون (4 أشهر)



39. محمود خالد محمود فايد-جنين (4 أشهر)



40. محمود عامر عبد اللطيف نصار(3 أشهر)



41. منتصر محمد صبحي عنبر-ابو ديس(4 أشهر)



42. عبد المالك محمود عبد ابو صلاح-عرابه (3 أشهر)



43. عبد الرحمن حسن محمود عناقوة-بيت سيرا (6 أشهر)



44. عبد الله عفيف عبد الله زكارنه-جنين (4 أشهر)



45. رامي محمد عيسى مسيمي-نابلس (6 أشهر)



46. احمد محمد فايق ابو الرب-جلبون (6 أشهر)



47. اكرم منتصر هلال رشيد (4 أشهر)



48. امير حسن سليم الخضر-دير الغصون (6 أشهر)



49. يوسف محمد ابراهيم بدويه-جنين (4 أشهر)



50. يوسف محمود يوسف عبيديه-زبوبا (6 أشهر)



51. مهند راغب محمد صلاح- برقا (6 أشهر)



52. عمر محمد خليل البنا-بيت لحم (4 أشهر)



53. ابراهيم خالد نمر سعديه-جنين (6 أشهر)



54. باسل عبد المنعم خليل تلجي-سعير(6 أشهر)



55. بهاء الدين مازن سالم بلوط-بني نعيم (6 أشهر)



56. سعيد سمير سعيد كمال-عقبة جبر(6 أشهر)



57. علاء حسن علي سخل (4 أشهر)



58. شمس الدين بلال جرادات-سيلة الحارثية (6 أشهر)





رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 معتقلا، بينهم الصحفيان محمد منى، وسامر خويرة.وأوضحا في بيان مشترك، أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علماً أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة مع أعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "كمقاتلين غير شرعيين"، والتي شهدت تصاعدا غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.