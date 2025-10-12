عربي

جيش الاحتلال يعلن استهداف عنصر في (حزب الله) جنوب لبنان

توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال، تنفيذ عملية استهدفت عنصرا في "حزب الله" بمنطقة برج قلاوية في جنوب لبنان.

وجاء في البيان: "قضى الجيش على أحد عناصر حزب الله في منطقة برج قلاوية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله  والذي كان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية للتنظيم في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "كما هاجم جيش الدفاع أمس آلية هندسية استخدمها حزب الله لاعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا في جنوب لبنان".

ولفت البيان إلى أن أنشطة الحزب "ومحاولات اعادة اعمار البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

