إذاعة جيش الاحتلال: مراكز التوزيع الأميركية في غزة انتهت دون إعلان رسمي

رام الله - دنيا الوطنأفادت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، بأن مشروع مراكز التوزيع الأميركية في قطاع غزة انتهى دون إعلان إسرائيلي رسمي.وقد عمد جيش الاحتلال إلى استهداف منتظري المساعدات في أماكن التوزيع التي رفضتها الأمم المتحدة، ما أسفر عن استشهاد ألفين و615 فلسطينيا وإصابة أكثر من 19 ألفا و182 آخرين.وأطلق الفلسطينيون ومسؤولون أمميون على هذه المراكز اسم "مصائد الموت"، وذلك لتعمد الجيش قتل الفلسطينيين فيها.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، الجمعة عند الساعة 12:00 ظهراً، بالتزامن مع بدء جيش الاحتلال انسحابا جزئيا داخل قطاع غزة إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، وفقا لما نص عليه الاتفاق.