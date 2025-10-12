عربي

لأول مرة.. الجزائر تكشف رسمياً عن مخطط لقصف مؤتمر إعلان دولة فلسطين

لأول مرة.. الجزائر تكشف رسمياً عن مخطط لقصف مؤتمر إعلان دولة فلسطين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه كان هناك مخطط لقصف قصر الأمم بالعاصمة الجزائر، أثناء استضافته فعالية إعلان قيام الدولة الفلسطينية عام 1988.

جاء ذلك في كلمة أمام كبار قادة الجيش الجزائري، بمقر وزارة الدفاع الوطني، بثت على التلفزيون الرسمي الليلة الماضية.

وقال تبون، مبرزا موقف بلاده من القضية الفلسطينية: هنا بالجزائر، تم إعلان قيام الدولة الفلسطينية رغم المخاطر التي كانت موجودة آنذاك.. وأنتم ضباط الجيش تعلمون ماذا كان يحاك للجزائر، بما فيها قصف قصر الأمم، دون ذكر الجهة التي خططت لقصفه.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، احتضنت الجزائر بقصر الأمم بالعاصمة، الدورة التاسعة للمجلس الوطني الفلسطيني، والتي أعلن خلالها الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام الدولة الفلسطينية.

ولأول مرة تعلن الجزائر، رسميا، ومن رئيس البلاد، أنه كان هناك مخطط لقصف مكان انعقاد فعالية إعلان قيام الدولة الفلسطينية.

وطوال السنوات الماضية، ظلت منصات غير رسمية تتناقل معلومات تفيد بتخطيط إسرائيل قصف قصر الأمم بالجزائر، لحظة إعلان قيام الدولة الفلسطينية عام 1988، بواسطة طائرات مقاتلة، لكن الجيش الجزائري أحبط المخطط، بنشره منظومة دفاع جوي وأجهزة رادارية متطورة، مع وضع مقاتلات اعتراضية في حدود المجال الجوي.

في السياق، أكد تبون أن الجزائر قامت بواجبها تجاه فلسطين، من منطلق الضمير ونصرة الحق، حيث استضافت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها ياسر عرفات، لما اشتدت عليها الأوضاع سنة 1982.

وشدد على أنه وبالرغم من هذا التهديد لم تتراجع الجزائر ولم تساوم لأن ضميرها مع فلسطين.

وأضاف أن موقف الجزائر من فلسطين لم يتغير ولن يتغير، رغم صداقتنا مع بعض الدول التي لها سياسة معاكسة تماما.

وجدد الرئيس الجزائري وصف الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها إبادة جماعية ارتكبت لأول مرة في تاريخ البشرية، أمام أنظار العالم.

وأكد في الوقت ذاته أن الحل الوحيد للصراع هو قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

أخبار ذات صلة

لأول مرة.. الجزائر تكشف رسمياً عن مخطط لقصف مؤتمر إعلان دولة فلسطين

لأول مرة.. الجزائر تكشف رسمياً عن مخطط لقصف مؤتمر إعلان دولة فلسطين

وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ

وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ

السيسي يدعو لمنح اتفاق غزة شرعية دولية عبر مجلس الأمن

السيسي يدعو لمنح اتفاق غزة شرعية دولية عبر مجلس الأمن

مصر:اكتشاف قلعة عسكرية عمرها 3000 عام قرب غزة (صور)

مصر:اكتشاف قلعة عسكرية عمرها 3000 عام قرب غزة (صور)

شهيد جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

شهيد جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

اتفاق سوري لبناني لتسليم السجناء وفتح صفحة جديدة بين البلدين

اتفاق سوري لبناني لتسليم السجناء وفتح صفحة جديدة بين البلدين

الخارجية المصرية: قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب لبحث تنفيذ اتفاق غزة

الخارجية المصرية: قمة دولية في شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب لبحث تنفيذ اتفاق غزة

نائب لبناني: اتفاق غزة ترك &quot;حزب الله&quot; وحيدا.. وإسرائيل تحضر لشيء ما في لبنان

نائب لبناني: اتفاق غزة ترك "حزب الله" وحيدا.. وإسرائيل تحضر لشيء ما في لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

عبدالله عيسى: راية الإعلام والنضال التي لا تُطوى

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

الاحتلال ينصب حاجزاً عسكرياً عند مدخل النبي صالح شمال رام الله

تركيا تبحث إرسال قوة عسكرية إلى غزة ضمن متابعة وقف إطلاق النار

تركيا تبحث إرسال قوة عسكرية إلى غزة ضمن متابعة وقف إطلاق النار

الاحتلال يعتقل طفلا بعد الاعتداء عليه بالضرب غرب بيت لحم

الاحتلال يعتقل طفلا بعد الاعتداء عليه بالضرب غرب بيت لحم

غزة: انتشال 100 شهيد تظهر عليهم آثار إعدام

غزة: انتشال 100 شهيد تظهر عليهم آثار إعدام

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة لا تقل عن 50%

المالية: رواتب الموظفين غدا بنسبة لا تقل عن 50%

9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

9500 مواطن لا يزالون في عداد المفقودين في قطاع غزة

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة: 151 شهيداً و72 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

سلطة النقد: العمل جارٍ لإعادة تقديم الخدمات المصرفية في قطاع غزة بأقرب وقت

منوعات

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

هل اقترب فضل شاكر من البراءة؟

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

باسم يوسف على الشاشات المصرية بعد غياب استمر 11 عاماً

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: &quot;قلبي بيدق للحب&quot;

غادة عادل تتحدث لأول مرة عن تجربة الانفصال الصعبة: "قلبي بيدق للحب"

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

بسبب أغنية مثيرة للجدل.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

اعتذار علني يكشف خبايا قصة الابتزاز في قضية ابنة أمل عرفة

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

صورة مثيرة للجدل تجمع حسام حبيب بشيراز اللبنانية.. ما القصة؟

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

أول تعليق من عائلة فضل شاكر بعد تسليم نفسه للجيش اللبناني

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

تفاصيل عملية تسليم فضل شاكر نفسه إلى السلطات اللبنانية بعد سنوات من الاختباء

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

لماذا أوقفت النيابة المصرية قرار إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية؟

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عمر كمال يخلع عباءة المهرجانات ويستعد لطرح ألبوم بهوية جديدة

عربي

السيسي يدعو لمنح اتفاق غزة شرعية دولية عبر مجلس الأمن

السيسي يدعو لمنح اتفاق غزة شرعية دولية عبر مجلس الأمن

مصر:اكتشاف قلعة عسكرية عمرها 3000 عام قرب غزة (صور)

مصر:اكتشاف قلعة عسكرية عمرها 3000 عام قرب غزة (صور)

شهيد جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

شهيد جراء غارة إسرائيلية جنوب لبنان

اتفاق سوري لبناني لتسليم السجناء وفتح صفحة جديدة بين البلدين

اتفاق سوري لبناني لتسليم السجناء وفتح صفحة جديدة بين البلدين