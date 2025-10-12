(القناة 12) الإسرائيلية: سيتم فرض "أوامر إغلاق"في مناطق بغزة يُعتقد وجود جثث أسرى فيها

رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، بأنه سيتم فرض ما يُسمّى "أمر إغلاق" في بعض مناطق قطاع غزة التي يُعتقد أن فيها جثث أسرى إسرائيليين، بحيث يُمنع فيها القيام بأي أعمال حفر أو تعبيد طرق أو بناء أو إعادة إعمار، لتجنّب ضياع الجثث أو طمس مواقعها.وأوضحت القناة، أن تنفيذ هذا البند سيخضع لإشراف الآلية المشتركة التي أنشأتها إسرائيل وقطر ومصر والولايات المتحدة.وبحسب التقديرات الإسرائيلية، سيُعاد عدد كبير من جثث الأسرى حتى يوم الاثنين المقبل.وأضافت القناة أن الهدف من الإجراءات هو تسهيل عملية تحديد أماكن الجثث والحفاظ على مواقعها إلى حين استعادتها.وأشارت إلى أن إسرائيل وحماس تدركان أن إعادة جميع جثث الأسرى دفعة واحدة غير ممكنة بسبب الحاجة إلى تحديد مواقعها بدقة داخل القطاع.