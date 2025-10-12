دولي

ناشطون في شيكاغو يحتجون ضد حاكم مينيسوتا لتواطئه في "الإبادة الجماعية" في غزة

رام الله - دنيا الوطن
نظم نشطاء في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي احتجاجا حاشدا ضد حاكم ولاية مينيسوتا (تيم وولز)، بعد ظهوره في فعالية عامة بالمدينة تعبيرا عن رفضهم لمواقفه الداعمة لإسرائيل وصمته المستمر تجاه جرائم الإبادة في غزة.

وردد المتظاهرون هتافات داخل القاعة وخارجها تؤكد أنه غير مرحبا به، متهمين إياه بتجاهل الدعوات المتكررة من مواطني ولاية مينيسوتا لسحب استثمارات الولاية من الشركات الإسرائيلية.

وأشار النشطاء إلى أن وولز شأنه شأن أمين خزانة ولاية إلينوي (مايكل فريرك) الذي رغم كل الفعاليات الاحتجاجية ضده منذ عامين يرفض اتخاذ أي خطوات لسحب الأموال العامة من سندات إسرائيل أو من الشركات التي تحقق أرباحا من الحرب الجارية ضد الفلسطينيين.

