المنظمات الأهلية بغزة: أعداد الشاحنات التي ستدخل القطاع ونوعية المساعدات غير معروفة حتى الآن

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، أنّ أعداد الشاحنات التي ستدخل القطاع ونوعية المساعدات غير معروفة حتى الآن.وأوضح أن الإجراءات الإسرائيلية على الحواجز تعرقل سرعة دخول المساعدات إلى القطاع وتؤخر وصولها إلى المحتاجين.وشدد على ضرورة إفراج سلطات الاحتلال عن مساعدات الأونروا والمنظمات الدولية المحتجزة، لضمان استمرار تدفق الإمدادات الإنسانية.وطالب بتولي وكالات الأمم المتحدة مهمة إدخال المساعدات وتوزيعها داخل القطاع، مؤكداً عدم وجود تأكيدات رسمية بأن جميع المعابر ستُستخدم لعبور المساعدات.وأشار إلى أن المباحثات ما تزال مستمرة بشأن تأمين دخول المساعدات وضمان توزيعها، داعياً إلى الإسراع في إرسال مستلزمات الإيواء والخيام مع اقتراب فصل الشتاء.