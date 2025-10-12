كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد لتدمير أنفاق حماس بعد إعادة المختطفين





وأضاف في تصريح له، الأحد، أنّ تدمير أنفاق حماس هو معنى تنفيذ المبدأ المتفق عليه بشأن نزع سلاحها وتجريدها من قدراتها.



وأشار كاتس إلى أنّ التحدي الأكبر بعد إعادة المختطفين سيكون تدمير جميع أنفاق حماس في غزة بشكل مباشر.





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أعلن أنّه أَمَرَ قوات الجيش بالاستعداد لتنفيذ مهمة تدمير أنفاق حماس بعد إعادة المختطفين.