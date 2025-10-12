عربي

وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري إثر حادث مروري في شرم الشيخ

جانب من الحادث
رام الله - دنيا الوطن
 نعت سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري توفو إثر حادث مروري في مدينة شرم الشيخ أثناء أدائهم مهام عملهم، وهم: سعود بن ثامر آل ثاني، وعبد الله غانم الخيارين، وحسن جابر الجابر.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى ذوي المتوفين، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن عن المصابين بالشفاء العاجل.

وشكرت السفارة في بيانها، السلطات المعنية في مصر على تعاونها وحرصها واهتمامها في متابعة الحادث وتقديم التسهيلات اللازمة.

