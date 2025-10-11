حسين الشيخ يلتقي توني بلير في الأردن لبحث مرحلة مابعد الحرب في غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد مصدر فلسطيني ، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ سيعقد غداً الأحد اجتماعاً مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في العاصمة الأردنية عمّان، لبحث الترتيبات السياسية والإدارية الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة،وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".ويأتي اللقاء في ظل تحركات دولية متسارعة تهدف إلى تنفيذ خطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتضمن تشكيل إدارة انتقالية تشرف على شؤون القطاع بعد تثبيت وقف إطلاق النار.وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، فقد طُرح اسم توني بلير لتولي رئاسة "السلطة الانتقالية الدولية لغزة"، وهي هيئة إشرافية يجري العمل على تشكيلها بدعم أميركي ودولي لإدارة شؤون القطاع مؤقتاً، بالتنسيق مع الأطراف الفلسطينية والإقليمية.وأشارت الصحيفة إلى أن بلير شارك في اجتماع عقد أواخر أغسطس الماضي برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة ملامح خطة ما بعد الحرب في غزة، كما أن "معهد توني بلير" كان طرفاً في إعداد تصور متكامل لإعادة الإعمار وإعادة هيكلة الإدارة المدنية في القطاع.في السياق ذاته، تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة دولية الاثنين المقبل، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب الموقع بوساطة مصرية–قطرية–أميركية.وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ماركو روبيو الترتيبات النهائية للقمة، التي من المقرر أن تشهد مشاركة عدد من القادة العرب والغربيين.