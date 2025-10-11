عربي

السيسي يدعو لمنح اتفاق غزة شرعية دولية عبر مجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية إضفاء شرعية دولية على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر مجلس الأمن، لضمان تنفيذه واستدامته.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن السيسي بحث في اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس، تطورات الأوضاع في غزة وسبل دعم اتفاق وقف النار. وأكد الرئيس المصري ضرورة نشر قوات دولية في القطاع، بما يضمن تنفيذ بنود الاتفاق ومراقبة الالتزام به.

كما شدد السيسي على أهمية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وبدء عملية إعادة الإعمار في أسرع وقت. ودعا الرئيس المصري نظيره القبرصي للمشاركة في الاحتفالية التي ستقام في القاهرة بمناسبة توقيع اتفاق وقف الحرب في غزة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات لقناتي العربية والحدث أمس الجمعة، ضرورة أن يحظى الاتفاق بغطاء دولي ومشاركة قوات متعددة الجنسيات لمراقبة تطبيقه. وأوضح أن "مهام الأمن اليومية في غزة ستُسند إلى عناصر شرطة فلسطينيين جرى تدريبهم في مصر والأردن وكندا"، معتبراً أن تعزيز هؤلاء بدعم من قوة دولية سيكون ضرورياً لضمان الاستقرار.

وأضاف الوزير الفرنسي أن "عدداً من الدول أبدى استعداداً للمشاركة في القوة الدولية المنتظرة، لكن تنفيذ ذلك يتطلب تفويضاً من الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً في نيويورك لاستصدار قرار من مجلس الأمن يحدد إطار انتشار تلك القوة.

وفي السياق ذاته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أهمية أن يمنح مجلس الأمن غطاءً شرعياً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لضمان تنفيذه ضمن مظلة دولية واضحة.

ومن المقرر أن تستضيف القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل، احتفالية رسمية للإعلان عن وقف الحرب في غزة، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والغربيين، في خطوة تُعد تتويجاً لجهود وساطة قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر، بمشاركة تركيا، لإنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

