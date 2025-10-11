شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: تسليم السلاح خارج النقاش

أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكّد قيادي في حركة حماس اليوم السبت أنّ موضوع تسليم سلاح الحركة "خارج النقاش"، رافضاً أي مطالب تتعلق بنزع أسلحة الحركة كما ورد في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في القطاع.

وأشار القيادي، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنّ "موضوع تسليم السلاح المطروح غير وارد"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، مؤكداً على موقف الحركة الثابت تجاه سلاحها الذي تعتبره جزءاً من شرعية الدفاع عن الفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، قد أكد يوم أمس الجمعة في تصريحات لقناة "العربية"، أنّ النقاش حول السلاح سيجري داخلياً بين الفلسطينيين للوصول إلى مقاربات محددة، مشدداً على المسؤولية الوطنية للحركة في هذا الشأن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أوضحت فيه الحركة أنّ بعض النقاط في خطة ترامب لوقف الحرب التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، تتطلب مزيداً من النقاش، لكنها أكدت التزامها بالعمل ضمن إطارها العام.

وكانت إسرائيل قد أعلنت ظهر الجمعة تنفيذ وقف إطلاق النار بعد موافقتها على المرحلة الأولى من الخطة التي تشمل وقف إطلاق النار الفوري، انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق محددة، تبادل الأسرى، إدخال المساعدات الإنسانية، تجريد القطاع من السلاح، إعادة الإعمار، وتشكيل هيئة انتقالية لإدارة الحكم في غزة.

