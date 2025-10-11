ماكرون إلى مصر للمشاركة في متابعة تنفيذ اتفاق غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الرئاسة الفرنسية، السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه إلى مصر يوم الاثنين للمشاركة في قمة دولية لمناقشة مراحل تنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.وقالت الرئاسة الفرنسية إن زيارة ماكرون تأتي "في إطار متابعة المبادرة الفرنسية-السعودية وما تم التوافق عليه في نيويورك في سبتمبر الماضي لتطبيق خطة سلام وأمن شاملة في الشرق الأوسط، تقوم على أساس حل الدولتين". وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي سيبحث خلال الزيارة مع شركائه المراحل المقبلة لتنفيذ الخطة، من دون أن توضح ما إذا كان سيعقد لقاءً مع ترامب الذي سيتوجه بدوره إلى مصر.وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي ترامب قد دعيا لعقد قمة في شرم الشيخ تمهيداً لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأميركية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وفي هذا السياق، كشف بيان للخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بحثا ترتيبات القمة خلال اتصال هاتفي السبت.وفي غزة، أفاد الدفاع المدني، السبت، بأن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا إلى منازلهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة.ومن المقرر أن يعقد في القاهرة الثلاثاء المقبل احتفالية رسمية ترحيباً باتفاق وقف النار، بمشاركة ترامب وعدد من رؤساء الدول الغربية والعربية. ويأتي ذلك تتويجاً للجهود المشتركة للولايات المتحدة وقطر ومصر، بمشاركة تركيا، لإقناع إسرائيل وحماس بالموافقة على خطة وقف الحرب.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على أهمية منح الاتفاق غطاءً دولياً، مع مشاركة قوة دولية لمراقبة تنفيذه، مضيفاً أن مهام الأمن اليومية ستقوم بها عناصر شرطة فلسطينية مؤهلة بدعم مصر والأردن وكندا، مع إمكانية زيادة أعدادها وتوفير دعم إضافي من قبل قوة دولية في حال صدور تفويض من الأمم المتحدة.