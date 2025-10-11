شؤون فلسطينية

حماس:لن نشارك في مراسم توقيع اتفاق غزة بمصر..والحديث عن إخراج القادة من القطاع "عبث"

حماس:لن نشارك في مراسم توقيع اتفاق غزة بمصر..والحديث عن إخراج القادة من القطاع "عبث"
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، اليوم السبت، أن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة المقررة في مصر، واصفاً الحديث عن إخراج قادة الحركة من غزة بأنه "عبث"، ومتوقعاً أن تكون المرحلة الثانية من المفاوضات أكثر صعوبة وتعقيداً.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس" من الدوحة، أوضح بدران موقف الحركة من التطورات الأخيرة عبر عدة نقاط رئيسية، مشدداً على أن حضور مراسم التوقيع سيقتصر على الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين فقط، دون مشاركة حماس بشكل مباشر.

كما أكد القيادي أن أي حديث عن إخراج قادة الحركة من قطاع غزة يشكل "خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه"، وأن الحركة سترد على أي عدوان إسرائيلي في حال استئناف العمليات العسكرية.

وتوقع بدران أن المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي يُفترض أن تتناول القضايا النهائية مثل نزع السلاح، ستكون أكثر تعقيداً وصعوبة، مشدداً على تمسك الحركة بمواقفها المبدئية تجاه أي ترتيبات تتعلق بقيادة حماس أو حدود صلاحياتها في القطاع.

يُذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان أعلن عن إقامة مراسم توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة بحضور دولي واسع، في إطار جهود الوساطة الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

