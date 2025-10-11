تركيا تبحث إرسال قوة عسكرية إلى غزة ضمن متابعة وقف إطلاق النار

رام الله - دنيا الوطنتدرس الحكومة التركية، عبر وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني، إمكانية إرسال قوة عسكرية إلى قطاع غزة، في خطوة لا تزال في مراحلها التمهيدية وتستلزم موافقة البرلمان، وفق تصريحات رسمية وتقارير إعلامية محلية.وقال عبد الله غولر، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لقناة TRT Haber، إن الدراسة لا تزال في بدايتها، مضيفاً: "تعمل الوزارات المعنية على وضع التفاصيل، ولم يتم إعلامنا بعد بالمسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار المتبادل والتدابير اللاحقة في غزة والمنطقة".وأوضح غولر أن الخطوة المقبلة قد تشمل عرض قرار نشر القوات التركية في غزة على البرلمان، بعد استكمال التقييمات اللازمة، وتحديد الإطار الزمني والمهام المطلوبة. وأضاف: "بعد وضع التفاصيل والإطار الزمني، سيتم تقديم المقترح لتقييمه، ثم تحويله كمقترح رئاسي إلى مكتب رئيس البرلمان. لا زلنا في مرحلة مبكرة من العملية".وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن يوم الخميس الماضي أن تركيا ستكون ممثلة في مجموعة عمل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة ميدانياً، في حين أكدت وزارة الدفاع التركية استعدادها لتنفيذ أي مهام تُكلف بها ضمن هذا الإطار.يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، ما أتاح تهيئة الظروف أمام تدخلات دولية لمتابعة تطبيق وقف إطلاق النار ومراقبة الأوضاع الإنسانية في القطاع.