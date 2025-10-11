عربي

مصر:اكتشاف قلعة عسكرية عمرها 3000 عام قرب غزة (صور)

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف قلعة عسكرية ضخمة تعود إلى عصر الدولة الحديثة (1550 – 1069 قبل الميلاد)، في منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء، قرب ساحل البحر المتوسط، ضمن أعمال البعثة الأثرية العاملة في موقع تل الخروبة.

وأكدت الوزارة أن القلعة المكتشفة تُعد واحدة من أهم وأكبر التحصينات العسكرية على طريق "حورس الحربي"، الذي كان يربط مصر القديمة بفلسطين، مشيرة إلى أن الكشف يعكس عبقرية التخطيط العسكري لملوك الدولة الحديثة في حماية الحدود الشرقية وتأمين الطرق الاستراتيجية.

وأوضح وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، أن هذا الاكتشاف "يجسد قدرة المصري القديم على بناء منظومة دفاعية متكاملة، ويضيف فصلاً جديدًا إلى التاريخ العسكري المصري، ويعزز مكانة سيناء بوصفها أرضًا تحمل إرثًا حضاريًا فريدًا".

من جانبه، أفاد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور محمد إسماعيل خالد، بأن أعمال الحفائر كشفت عن جزء من السور الجنوبي للقلعة بطول 105 أمتار وعرض 2.5 متر، يتوسطه مدخل فرعي بعرض 2.20 متر، بالإضافة إلى 11 برجًا دفاعيًا حتى الآن. كما تم الكشف عن البرج الشمالي الغربي وأجزاء من السورين الشمالي والغربي، وسط تحديات بسبب الكثبان الرملية المتحركة التي غطت أجزاء واسعة من الموقع.

وأشار رئيس قطاع الآثار، محمد عبد البديع، إلى اكتشاف "سور زجزاجي" بطول 75 مترًا في الجانب الغربي من القلعة، يقسمها من الشمال إلى الجنوب ويحيط بمنطقة سكنية خُصصت للجنود، وهو تصميم معماري مميز يعكس قدرة المصري القديم على التكيف مع الظروف البيئية القاسية.

كما تم العثور على كسرات وأوانٍ فخارية، بينها ودائع أساسية تحت أحد الأبراج تعود للنصف الأول من عصر الأسرة الثامنة عشرة، إلى جانب يد إناء مختومة باسم الملك تحتمس الأول. واكتشفت البعثة أيضًا كميات من أحجار بركانية يُرجح أنها نُقلت من براكين جزر اليونان، وفرن كبير لإعداد الخبز مع بقايا عجين متحجر، ما يؤكد أن القلعة كانت مركزًا متكاملًا للحياة اليومية للجنود.

وأوضح مدير عام آثار سيناء، الدكتور هشام حسين، أن الدراسات الأولية تشير إلى أن القلعة شهدت عدة مراحل من الترميم والتعديل، بما في ذلك تعديلات متكررة في تصميم المدخل الجنوبي. وأعرب عن أمل البعثة في استكمال الحفائر للكشف عن بقية الأسوار والمنشآت المرتبطة بها، بما في ذلك الميناء العسكري المتوقع قرب الساحل.

وتبلغ مساحة القلعة الجديدة نحو 8000 متر مربع، أي ثلاثة أضعاف مساحة القلعة المكتشفة في ثمانينيات القرن الماضي على بعد 700 متر جنوب غرب الموقع الحالي. وتُعد هذه القلعة إضافة جديدة لسلسلة القلاع العسكرية على طريق حورس الحربي، من أبرزها تل حبوة وتل البرج والتل الأبيض، وجميعها تعود لعصر الدولة الحديثة.

ويُذكر أن الدولة الحديثة بدأت مع الأسرة الثامنة عشرة، بين عامي 1550 و1295 قبل الميلاد، مع الملك أحمس الذي طرد الهكسوس، وشهدت هذه الفترة تنفيذ سياسة توسعية وعدة مشاريع بناء بارزة، أبرزها معبد الكرنك بالأقصر.





